CM 2026: Elveția învinge Columbia la penalty-uri și ajunge în primul sfert de finală mondială după 1954

Publicat 8 iul. 2026, 10:37 Sursă realitatea.net

Elveția va întâlni Argentina în sferturile de finală, la Kansas City, după ce echipa lui Lionel Scaloni a reușit marți o revenire spectaculoasă, de la 0-2, și a învins Egiptul cu 3-2.

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