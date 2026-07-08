Avion de marfă cu cinci persoane la bord, dispărut în largul coastelor Pakistanului. Operațiune amplă de căutare

Autoritățile aeronautice din Pakistan au declanșat o amplă operațiune de căutare după ce un avion de marfă Boeing 737, cu cinci membri ai echipajului la bord, a dispărut de pe radare în largul orașului Karachi. Aeronava, care venea din Emiratele Arabe Unite, raportase anterior o defecțiune la sistemul de navigație.
Un avion cargo Boeing 737 operat de compania K2 Airways a dispărut marți seară de pe radare în timp ce se apropia de Karachi, în sudul Pakistanului. Aeronava efectua o cursă din Sharjah, Emiratele Arabe Unite, și avea la bord cinci membri ai echipajului.
Potrivit Autorității Aeroportuare din Pakistan, contactul cu avionul a fost pierdut la ora locală 21:21 (16:21 GMT), după ce acesta a coborât rapid de la altitudinea de croazieră. Cu doar câteva minute înainte, echipajul semnalase o problemă la sistemul de navigație.
Datele preliminare furnizate de platforma Flightradar24 indică faptul că aeronava a înregistrat fluctuații bruște de altitudine înainte de a intra într-o coborâre accentuată.
În urma dispariției, autoritățile pakistaneze au mobilizat mai multe agenții pentru operațiunile de căutare și salvare, inclusiv Marina și Forțele Aeriene, care survolează și patrulează zona din largul coastelor orașului Karachi.
Compania K2 Airways, transportator privat de marfă cu sediul în Karachi și înființat în 2018, a transmis miercuri un comunicat în care a confirmat identitatea celor cinci membri ai echipajului și a precizat că „cooperează pe deplin cu Autoritatea Aviației Civile din Pakistan și cu celelalte instituții implicate în anchetă”.
„Continuăm să ne rugăm cu ardoare pentru siguranța colegilor noștri”, se arată în declarația companiei.
Incidentul readuce în atenție unul dintre cele mai grave accidente aviatice din Pakistan din ultimii ani. În 2020, un avion al Pakistan International Airlines s-a prăbușit în apropierea aeroportului din Karachi în timpul aterizării, provocând moartea a 97 dintre cele 99 de persoane aflate la bord. Autoritățile continuă investigațiile și operațiunile de căutare pentru a stabili soarta aeronavei dispărute.