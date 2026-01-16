Daniel Bîrligea ar putea ajunge în Serie A
Jurnaliștii italieni susțin că Gigi Becali ar fi dispus să-l cedeze pe Bîrligea
Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, ar putea fi în centrul unui transfer de anvergură în Serie A.
Mai multe cluburi din prima ligă italiană și-au exprimat interesul pentru fotbalistul de 25 de ani, potrivit presei din Peninsulă. Aceleași surse menționează că vârful „roș-albaștrilor” are stipulată în contract o clauză de reziliere în valoare de 15 milioane de euro.
Totodată, jurnaliștii italieni susțin că Gigi Becali ar fi dispus să-l cedeze pe Bîrligea pentru o sumă considerabil mai mică, evaluată la 7–8 milioane de euro.
”Mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de Daniel Birligea, atacantul echipei Steaua Bucureşti, care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, dar ar putea schimba clubul pentru o ofertă de 7-8 milioane de euro”, a notat Gazzetta Dello Sport.
Sursa: Realitatea de Bucuresti
