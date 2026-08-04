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Sport· 1 min citire
FCSB negociază plecarea lui Daniel Bîrligea
FOTO: Arhivă
Gigi Becali a dezvăluit după FCSB – Farul 2-2, că Daniel Bîrligea ar putea pleca din Superliga în această vară.
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