Fotbal - CM 2026: Spania, 'pregătită să sufere' în semifinala cu Franţa

Publicat 14 iul. 2026, 08:36 Sursă realitatea.net

'De la început, v-am spus că a fi numit favorit nu înseamnă nimic. Nu este decisiv. Ne confruntăm două echipe mari; ca şi în cealaltă semifinală. Nu înţeleg favoriţii, presiunea... Presiunea este responsabilitatea pe care o avem', a subliniat selecţionerul iberic.

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