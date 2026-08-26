Fotbal: Sabah și LASK Linz, calificate în premieră în Liga Campionilor, după reveniri spectaculoase

Sabah FC și LASK Linz s-au calificat în premieră în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal, marți seara, după reveniri spectaculoase în manșa secundă a play-off-ului.
Azerii de la Sabah au învins-o pe Hapoel Beer-Sheva cu scorul de 5-2, după prelungiri, la Baku, după ce campioana Israelului a condus cu 1-0 și 2-1 în acest meci arbitrat de românul Istvan Kovacs.
Hapoel, care în tur a câștigat cu 2-1 pe Stadionul Giulești, a marcat prima la Baku, prin Igor Zlatanovic (10), dar gazdele au egalat prin Christian Nwachukwu (38). Guy Mizrahi i-a adus din nou pe oaspeți în avantaj (61), dar Umarali Rahmonaliev (74) a egalat, iar Telur Mutalimov (90+4) a trimis in extremis meciul în prelungiri, unde Sabah a punctat de două ori, prin Orphe Mbina (101) și Joy-Lance Mickels (115), profitând de faptul că Hapoel a rămas în zece, Djibril Diop fiind eliminat (100). Hapoel a terminat meciul în nouă, după ce Eliel Peretz a primit și el al doilea cartonaș galben (117).
Campioana Austriei, LASK Linz, învinsă de Celtic cu 3-0 la Glasgow, a fost condusă pe teren propriu de campioana Scoției, prin golul lui Callum McGregor (21). Apoi, LASK a început o cursă de revenire încheiată cu calificare incredibilă.
Moses Usor (32), Robert Ljubicic (48), Samuel Adeniran (58) și Florian Flecker (90) au anulat avantajul scoțienilor, iar Adeniran a înscris golul calificării (109). Austriecii și-au permis chiar luxul de a rata un penalty, prin Adeniran (115).
Site-ul UEFA precizează că aceasta a fost prima victorie a echipei LASK în ultimele 12 meciuri din cupele europene (după patru egaluri și 7 eșecuri).
Bodo/Glimt și-a confirmat victoria din deplasare (3-1) cu un succes clar pe teren propriu cu NEC Nijmegen, 3-0, după ce echipa olandeză a jucat în zece încă din minutul al treilea.
Miercuri vor avea loc partidele:
Olympique Lyon (Franța) - Fenerbahce Istanbul (Turcia) (1-1)
Viking Stavanger (Norvegia) - GNK Dinamo Zagreb (Croația) (2-2)
AEK Atena FC (Grecia) - PFC Levski Sofia (Bulgaria) (0-0)
NK Celje (Slovenia) - SK Slovan Bratislava (Slovacia) (1-1)