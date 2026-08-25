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Universitatea Craiova a început tratativele pentru transferul verii: 1,5 milioane de euro pentru un internațional

Universitatea Craiova (foto: profimedia)

Universitatea Craiova (foto: profimedia)

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 25 aug. 2026, 12:17

Oltenii vizează fundașul central Virgil Ghiță, de la Hannover

Universitatea Craiova încearcă să-și întărească defensiva și a demarat tratativele pentru transferul lui Virgil Ghiță, jucător de 28 de ani al naționalei României. Fundașul central evoluează în prezent la Hannover, echipă din liga a doua a Germaniei, care își propune promovarea în Bundesliga.

De ce caută oltenii un fundaș central

Trupa din Bănie a rămas cu probleme în apărare după ce croatul Juraj Badelj a fost cedat la Aris Limassol, iar Adrian Rus va lipsi aproximativ o lună din cauza unei accidentări. Directorul sportiv al Craiovei a confirmat că se poartă mai multe discuții pentru postul de fundaș central și că, în funcție de durata absenței lui Rus, ar putea fi aduși chiar doi jucători pe acest post până la închiderea mercatoului.

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