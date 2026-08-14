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Handbal feminin: Dunărea Brăila și CS Rapid București, victorioase în prima zi a Cupei Craiovei

Handbal feminin

Handbal feminin

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 08:27
Sursărealitatea.net

HC Dunărea Brăila și CS Rapid București au obținut victorii, joi, în prima zi a turneului de handbal feminin Cupa Craiovei, găzduit de Sala Polivalentă din Bănie.


HC Dunărea Brăila și CS Rapid București au obținut victorii, joi, în prima zi a turneului de handbal feminin Cupa Craiovei, găzduit de Sala Polivalentă din Bănie.

În primul meci, HC Dunărea Brăila a dispus de CSM Slatina cu scorul de 30-23.

SCM Universitatea Craiova a fost învinsă de CS Rapid București cu 25-24 (12-12), în partida a doua.

Pentru gazde au înscris Eklo (1 gol), Tulea (3), Muri (5), Sturludottir (3), Da Rocha (2), Haggerty (1), Podor (7) și Alicia Gogîrlă (2).

Golurile echipei bucureștene au fost reușite de Kassoma (5), Ristovska (4), Hulleberg (3), Korsos (3), O. Kanor (2), Lopes (2), Ivanovic (2), Sercien (1), Chambertin (1), Bors (1), Mela Mehmedovic (1).

Vineri se vor juca partidele CS Rapid București - CSM Slatina (17:00) și SCM Universitatea Craiova - HC Dunărea Brăila (19:00).

AGERPRES

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