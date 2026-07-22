Italia confirmă negocierile cu Guardiola pentru preluarea băncii tehnice: „S-a făcut o excepție”

Federația Italiană de Fotbal confirmă negocierile cu Pep Guardiola pentru postul de selecţioner al Italiei, iar preşedintele acesteia, Giovanni Malago, spune că instituţia este dispusă să facă o excepţie bugetară pentru a-l convinge pe tehnicianul spaniol să preia „Squadra Azzurra”.
Președintele Federației confirmă negocierile
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Giovanni Malago, a recunoscut marţi că poartă negocieri cu Pep Guardiola pentru postul de selecţioner al naţionalei Italiei.
„Au fost făcute excepţii, de exemplu, în ceea ce priveşte numele care este atât de proeminent în aceste zile: Pep Guardiola”, a declarat oficialul italian în cadrul unei emisiuni despre evenimente sportive şi sociale actuale din Italia.
Malago a insistat totuşi că „nu este de la sine înţeles că operaţiunea va continua” şi că discuţiile cu Guardiola nu trebuie interpretate ca o lipsă de consideraţie faţă de ceilalţi candidaţi. Conducătorul FIGC a dat asigurări că o decizie privind înlocuitorul lui Gennaro Gattuso va fi luată în curând, Gattuso demisionând în urmă cu mai bine de trei luni, după ratarea calificării Italiei la Cupa Mondială 2026.
Întâlnirea de la Barcelona
În weekendul trecut, directorul tehnic al FIGC, legendarul Paolo Maldini, şi consilierul său Leonardo s-au întâlnit cu Pep Guardiola la Barcelona pentru a discuta posibilitatea ca antrenorul spaniol să preia funcţia de selecţioner. Potrivit presei italiene, mutarea pare complicată, întrucât Guardiola are pretenţii salariale ridicate, el încasând un salariu de aproximativ 23 de milioane de euro pe sezon la Manchester City.
Unele surse din presa italiană au sugerat că spaniolul ar fi respins deja oferta, preferând o pauză după zece ani petrecuţi la Manchester City, însă Maldini şi Leonardo nu ar fi renunţat complet la această pistă. Guardiola a fost, de altfel, propus şi pentru banca naţionalei Olandei, ca succesor al lui Ronald Koeman.
Alte variante luate în calcul
Pe lângă Guardiola, Malago a confirmat că printre candidaţi se numără şi Roberto Mancini, ultimul selecţioner care a câştigat un trofeu cu Italia, la EURO 2020, şi Andrea Pirlo, precizând că nu sunt singurii pretendenţi la funcţie. Antonio Conte, liber de contract după plecarea de la Napoli, este de asemenea menţionat printre variantele analizate de federaţie.
Malago, care a preluat conducerea FIGC în urmă cu o lună, în urma crizei provocate de a treia neparticipare consecutivă la un Campionat Mondial, a lăsat de înţeles că lista candidaţilor ar putea include un nume surpriză. „S-ar putea să existe o surpriză. Mai aşteptaţi câteva zile şi veţi şti totul", a concluzionat oficialul italian.