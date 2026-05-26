Jaqueline Cristian, învinsă în primul tur la Roland Garros
Jaqueline Cristian
Rahimova are acum 4-1 în meciurile directe.
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost învinsă de Kamila Rahimova, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4, luni seara, în prima rundă a turneului de Mare Șlem de la Roland Garros.
Jaqueline Cristian (27 ani, 32 WTA), care venea după o semifinală la Strasbourg, s-a înclinat după aproape trei ore de joc în fața uzbecei (2 h 54 min).
Rahimova (24 ani, 89 WTA) a comis 10 duble greșeli în acest meci, iar românca a încheiat cu 7 ași și 7 duble greșeli.
Învingătoarea a fructificat 7 din cele 10 minge de break, iar Cristian a avut un procentaj modest (38%), cu 6 șanse de break transformate din 16.
Rahimova are acum 4-1 în meciurile directe.
Românca a atins turul al treilea la ediția de anul trecut a turneului parizian, iar pentru participarea de anul acesta va primi 87.000 de euro și 10 puncte WTA.
AGERPRES
Citește și:
- 09:17 - MM Stoica anunță un posibil nou titular la FCSB: „Avem mari speranțe în el”
- 08:13 - Remiză albă între Rapid și Universitatea Craiova, în ultimul meci al sezonului în Superligă
- 14:35 - Gigi Becali a explodat după atacul lui Mihai Rotaru: „Eu sunt împărat, el nici Oltenia nu o poate cuceri”
- 09:16 - Alertă la naționala Argentinei: Messi s-a accidentat cu puțin timp înainte de turneul final
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News