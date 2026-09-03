Marius Șumudică amenință cu demisia de la CFR Cluj: „Am ajuns la capătul răbdării!”

Marius Șumudică ia în calcul plecarea de la CFR Cluj, după ce problemele clubului și plecările succesive de jucători au ajuns să îl afecteze direct. Antrenorul ardelenilor a anunțat că decizia unei eventuale demisii îi aparține și a recunoscut că a ajuns aproape de limita răbdării.
Antrenorul CFR-ului nu a mai evitat subiectul plecării din Gruia și a transmis un avertisment clar conducerii. Șumudică spune că, în acest moment, este în continuare antrenorul echipei, dar nu poate garanta că va rămâne dacă situația lotului continuă să se degradeze.
„Încă sunt antrenorul CFR-ului, dar nu știu până când. Decizia o iau eu, cu orice risc. Am ajuns aproape de capătul răbdării”, a declarat tehnicianul.
Pleacă jucătorii, dar nu pot veni înlocuitori
Principala nemulțumire a lui Șumudică este legată de situația lotului. CFR Cluj a pierdut mai mulți fotbaliști, iar antrenorul susține că nu poate aduce înlocuitori din cauza interdicției la transferuri.
Plecarea lui Korenica la FCSB a fost una dintre ultimele lovituri pentru tehnician. Șumudică a explicat că echipa începuse să formeze un grup și să capete încredere, însă vânzările succesive riscă să anuleze progresul făcut.
„Formasem un grup bun, se schimbase atmosfera. Victoriile aduc victorii, îți dau entuziasm, ai încredere”, a explicat antrenorul.
„Indirect sunt lovit”
Șumudică spune că înțelege problemele financiare ale clubului și eforturile conducerii de a redresa situația. În același timp, consideră că el este cel care suportă direct consecințele sportive.
CFR trebuie să vândă jucători pentru a obține resurse, însă antrenorul se teme că această strategie poate afecta rezultatele echipei. „Mai departe ține de FIFA, nu de CFR Cluj, dar indirect sunt lovit”, a spus Șumudică.
Antrenorul a dat și exemplul următorului meci, în care trebuie să alcătuiască echipa fără jucătorii plecați și fără posibilitatea de a legitima imediat alte transferuri.
Șumudică nu acuză conducerea
În ciuda nemulțumirilor, tehnicianul nu a pus situația dificilă exclusiv pe seama conducerii CFR Cluj. Șumudică a precizat că oficialii clubului încearcă să rezolve problemele și că interdicția la transferuri este legată de situația financiară și juridică a clubului.
Antrenorul a subliniat însă că, în cele din urmă, el este responsabil pentru rezultatele echipei și trebuie să răspundă în fața jucătorilor și a suporterilor.
Decizia finală îi aparține
Șumudică nu a anunțat că demisionează imediat, însă mesajul transmis este unul fără echivoc: dacă lotul continuă să se subțieze și nu apar soluții, antrenorul poate lua în calcul despărțirea de CFR Cluj.
„Am ajuns aproape de capătul răbdării”, a spus Șumudică, lăsând deschisă posibilitatea unei decizii radicale în perioada următoare.