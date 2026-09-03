Economie· 1 min citire

Ursula von der Leyen a pus ochii pe economiile și investițiile europenilor. Ce plan are șefa CE?

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat3 sept. 2026, 13:07
Actualizat3 sept. 2026, 13:15
SursăRealitatea.net

Ursula von der Leyen a pus ochii pe banii europenilor. Șefa Comisiei Europene susține că în conturile bancare ale oamenilor stau nefolosite aproape 10 mii de miliarde de euro, bani pe care îi numește „economii leneșe”, pentru că nu aduc profit și nu ajută economia europeană.

Șefa UE vrea să creeze mecanisme care să-i convingă pe europeni să-și mute economiile din depozitele bancare către investiții cu câștiguri mai mari pe termen lung. Este vorba despre noua Uniune a Economiilor și Investițiilor, un proiect prin care Bruxelles-ul vrea să transforme o parte din banii privați în capital pentru companiile europene, proiecte ecologice precum Green Deal, digitalizare și industria de apărare.

Von der Leyen spune că prea multe firme europene nu reușesc să se dezvolte la scară mare din cauza lipsei de capital sau a costurilor ridicate ale finanțării.

În acest timp, o parte semnificativă din economiile europenilor este investită în afara continentului, iar Bruxelles-ul vrea să inverseze această tendință. „Europa are economii, dar aceste economii sunt nefolosite. Trebuie puse la lucru pentru companiile noastre”, a declarat ea în fața antreprenorilor francezi.

Pentru a atrage populația către investiții, Comisia promite produse financiare mai simple și mai ieftine, o integrare mai bună a piețelor de capital și chiar reducerea birocrației pentru firme cu 25%.

Se estimează că, dacă pachetul de măsuri va fi adoptat, ar putea fi deblocate rapid până la 470 de miliarde de euro în investiții suplimentare.

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