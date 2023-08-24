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România va întâlni Franța în optimile Campionatului European de volei feminin

România va întâlni Franța în optimile Campionatului European de volei feminin

România va întâlni Franța în optimile Campionatului European de volei feminin

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 24 aug. 2023, 08:57

Naţionala României va înfrunta echipa Franţei în optimile de finală ale Campionatului European de volei feminin

Naţionala României va înfrunta echipa Franţei în optimile de finală ale Campionatului European de volei feminin – CEV EuroVolley 2023, după ce s-a clasat pe locul al treilea în Grupa B.

Tricolorele, care au obţinut două victorii, 3-1 cu Croaţia şi 3-2 cu Bosnia-Herţegovina (7 puncte în total), au fost devansate în clasament de Italia, campioana europeană en titre, 5 victorii (15 puncte), Bulgaria, 4 victorii (11). În urma sa s-au clasat Elveţia, cu 2 victorii (6 p), Bosnia, 2 victorii (5 p), şi Croaţia, 1 p.

Primele patru clasate s-au califica în optimile de finală.

Meciul cu Franţa, a doua clasată în Grupa D, cu patru victorii, va avea loc pe 26 august, la Florenţa (19:00, ora României).

CEV EuroVolley 2023 are loc în perioada 15 august-3 septembrie în patru ţări, Belgia, Italia, Estonia şi Germania.

La Europeanul din 2021, care a avut loc în Bulgaria, Croaţia, România şi Serbia, tricolorele au ocupat penultimul loc, 23.

Cel mai bun rezultat al României la un Campionat European feminin s-a înregistrat în 1963, când tricolorele au obţinut bronzul pe teren propriu.



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