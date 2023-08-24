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Sport· 1 min citire
România va întâlni Franța în optimile Campionatului European de volei feminin
România va întâlni Franța în optimile Campionatului European de volei feminin
Naţionala României va înfrunta echipa Franţei în optimile de finală ale Campionatului European de volei feminin
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