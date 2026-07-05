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Eforie Nord, luată cu asalt de turiști. Peste 75.000 de oameni au ajuns pe litoral în primul weekend din iulie

Litoral

Litoral

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 08:39

Primul weekend din iulie a adus un val de turiști pe litoralul românesc, unde peste 75.000 de persoane și-au petrecut vacanța. Cea mai căutată destinație a fost Eforie Nord, stațiunea în care plajele s-au umplut încă din primele ore ale zilei.

După o dimineață cu ploi, vremea s-a îmbunătățit rapid, iar turiștii au profitat de temperaturile ridicate și de apa mării, care a ajuns la aproximativ 25 de grade Celsius.

În Eforie Nord, șezlongurile au fost ocupate într-un timp foarte scurt, iar cei care nu au prins un loc și-au întins cearșafurile pe aproape fiecare porțiune de nisip disponibilă.

Mulți dintre turiști spun că revin în stațiune în fiecare vară și că atmosfera animată este unul dintre motivele pentru care aleg această destinație.

Salvamarii au arborat steagul galben, semn că intrarea în mare este recomandată doar înotătorilor cu experiență. Aceștia îi monitorizează permanent pe cei care intră în apă și le recomandă turiștilor să respecte indicațiile afișate pe plajă.

În ceea ce privește prețurile, închirierea unui șezlong costă între 30 și 50 de lei. Pe faleză, o bere la draft poate fi cumpărată și cu 5 lei, iar o noapte de cazare la un hotel de trei stele pornește de la aproximativ 205 lei, fără mic dejun. Pentru un sejur în regim all inclusive, două persoane plătesc în jur de 770 de lei pe noapte.

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