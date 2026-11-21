Sorana Cîrstea a fost nominalizată la categoria de cel mai bun progres din 2026 la premiile WTA, o distincție pe care o poate câștiga înainte de retragerea din circuit.
Tenismena română Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, a primit o nominalizare la premiile finale ale Asociației Mondiale a Tenisului Feminin (WTA) pentru anul 2026. Sportiva concurează în categoria „Cel mai bun progres”, alături de alte patru jucătoare internaționale.
Conform informațiilor publicate pe site-ul oficial WTA, performanțele din acest an au inclus egalarea recordului personal la un turneu de Grand Slam, cu accesul în sferturile de finală la Roland Garros. Cîrstea a mai ajuns în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, unde a învins-o pe Aryna Sabalenka, lidera clasamentului mondial la acea dată.
Concurenți și procesul de votare
Pentru trofeul de cel mai bun progres, Cîrstea se confruntă cu Marta Kostyuk din Ucraina, Iva Jovic din Statele Unite, Alexandra Eala din Filipine și Diana Shnaider din Rusia. Câștigătoarea va fi anunțată la mijlocul lunii decembrie 2026, pe baza voturilor jurnaliștilor specializați și a fanilor de pe platforma WTA.
Celelalte categorii ale premiilor
La categoria „Jucătoarea anului”, au fost nominalizate Elena Rîbakina (Kazahstan), Aryna Sabalenka (Belarus), Mirra Andreeva (Rusia), Linda Noskova (Cehia) și Elina Svitolina (Ucrania). Distincția pentru cel mai bun dublu este disputată de perechile Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani, Kristina Mladenovic/Guo Hanyu, Katerina Siniakova/Taylor Townsend, Aleksandra Krunic/Anna Danilina și Sara Errani/Jasmine Paolini.
Pentru titlul de „Debutanta anului” concurează Maja Chwalinska, Sara Bejlek, Nikola Bartunkova, Lilli Tagger și Talia Gibson, iar pentru „Revenirea anului”, Sonay Kartal, Zheng Qinwen, Karolina Pliskova, Nadia Podoroska și Bianca Andreescu.