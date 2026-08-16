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Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la Cincinnati Open

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 09:25
Sursărealitatea.net

Jucătoarea dCincinnati OpenCincinnati Open.

Cîrstea a trecut în turul doi de sportiva cehă Nikola Bartunkova, locul 39 WTA, scor 7-6 (5), 6-3. 

Meciul a durat o oră şi 56 de minute.

În turul trei, Cîrstea va evolua cu sportiva rusă Anna Kalinskaia, locul 211 WTA şi cap de serie 18.

Pentru accederea în turul trei, Cîrstea şi-a asigurat un cec de 47.375 de dolari şi 65 de puncte WTA.


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