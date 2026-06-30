Surpriză totală în clasamentul FIFA! Messi nu este liderul celor mai buni jucători de la Mondial

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 20:56

Lionel Messi traversează o formă excelentă la Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic, unde a înscris șase goluri în cele trei partide disputate de Argentina în faza grupelor. Cu toate acestea, starul lui Inter Miami nu ocupă primul loc în clasamentul ofensiv întocmit de FIFA.

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