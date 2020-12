Caz incredibil în Buftea! O bătrână a fost ucisă cu bestialitate de către un bărbat care o ajuta pe femeie la treburile gospodărești. Ana Maria Păcuraru vine cu informații suplimentare despre oribila crimă, ce ne îndeamnă să ne întrebăm cât de siguri suntem în propriile locuințe.

Suntem in Buftea, judetul Ilfov. Adica la doi pasi de Capitala tarii, locul in care a fost facuta o descoperire macabra. Aici o femeie a fost gasita in curtea casei sale cu limba taiata. S-a intamplat duminica seara. Batrana era in viata, cand a fost gasita si a apucat sa strige: „Hotii!” Culmea, din locuinta ei nu lipsea nimic.

Doua zile mai tarziu, un barbat din acelasi oras a recunoscut ca a ucis-o pe femeie. Criminalul are 39 de ani si a fost imediat incatusat de oamenii legii. S-ar parea ca individul obisnuia sa o mai ajute pe femeie la treburile gospodaresti. El i-ar fi luat viata, dupa ce batrana de 83 de ani i-a zis ca nu are bani sa ii dea. Intamplarea oribila ne face sa ne gandim foarte serios cat de siguri mai suntem in propria casa. Si foarte important: ce este de facut pentru a ne proteja de hoti si nu numai?

Sistemele de protectie au devenit o necesitate in zilele noastre. Mai mult ca oricand, trebuie sa fim atenti cui deschidem usa. Sa avem grija cu cine lucram si pe cine lasam sa ne treaca pragul. Sa ne asiguram pe cat posibil ca in caz de urgenta avem cum sa cerem ajutor. Daca trecem printr-un conflict de acest fel, sa ne protejam in primul rand pe noi si abia apoi bunurile daca se poate. Sigur, nu trebuie sa ne panicam mai mult decat este cazul, dar este important sa ascultam sfaturile politistilor.

Ana Maria Păcuraru dă Check In pe harta problemelor cu care se confrunta cetatenii. Dacă aveți sugestii, scrieți-ne pe adresa [email protected] și ne vom deplasa să semnalăm problema celor care trebuie să găsească soluțiile.

Sursa: Vox Publica