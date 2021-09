Miron Mitrea a comentat duminică, în emisiunea ”Culisele puterii” de la Realitatea Plus, situația gravă în care a ajuns PNL-ul din cauza premierului Florin Cîțu și spune că, în actualul context politic, cea mai bună variantă pentru țară ar fi alegerile anticipate.

Mitrea consideră că PNL nu mai are șanse să-și revină pe scena politică și că războiul ar putea fi câștigat de USR-PLUS dacă rămâne în opoziție.

”Nu cred că PNL mai are șanse să-și revină. Domnul Șora a avut dreptate: a murit un partid istoric.

Nu cred că va rezista la următoarele alegeri. Dacă va trece de peste 10%, va fi o surpriză mare.

Cred că este și un lucru pe care cei care au creat această situație l-au dorit.

Cîțu nu înțelege nimic din punct de vedere politic, Iohannis nu este un politician talentat.

Cred că PNL nu mai are loc pe scena politică, PSD este mai degrabă un partid conservator, care, la fel, nu mai are loc pe piață.

Până la urmă, cred că acest război va fi câștigat de USR-PLUS, dacă nu se rupe. La PNL ne putem uita ca la istorie.

Dacă trece în opoziție, USR-PLUS are șanse să facă cel puțin cât a făcut până acum și e posibil să ia locul PNL-ului.

PSD a transmis că așteaptă decizia CCR: dacă moțiunea AUR – USR PLUS e in regulă, o votează, dacă nu, o depun pe a lor, și cer alegeri anticipate. Din punct de vedere strategic, pentru PSD și România este soluția corectă, părerea mea”, a declarat consultatul politic.

CITEȘTE ȘI: Miron Mitrea: Gruparea Orban e acum adormită și va fi lapidată