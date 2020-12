Seria dezvăluirilor de la Realitatea Plus despre mafia gunoaielor din Capitală continuă. Viorel Tănase, unul dintre acționarii companiei ROMPREST, a vorbit despre neînțelegerile dintre cei care conduc compania și a prezentat situația ei financiară. Aflați, în exclusivitate la ”Culisele statului paralel”, detalii despre firmele care au primit zeci de milioane ca să stea degeaba.

Viorel Tănase: Din această companie fac parte, practic, cinci acționari. În Consiliul de Administrație nu am participat la nicio ședință deoarece am constatat că nu există o înțelegere între acționari, respectiv refuzul unor acționari de a sta la discuții cu toți acționarii din companie, fapt care m-a determinat să am o poziție de așteptare până când voi constata că toate aceste aspecte menționate vor fi clarificate între acționari.

Eu am observat de la prima ședință că există niște discuții, mai precis un refuz, ca să zic așa, de a participa toți acționarii la aceste discuții. E un mod, cred eu,nesănătos și anormal pentru că, așa cum știți, este dreptul fiecărui acționar de a sta la masă și de a lua decizii împreună.

– Ați participat la ultima AGA? Și, dacă nu, de ce?

Tănase: La AGA participă practic din partea Companiei Naționale Aeroporturi domnul Director General. Am participat pentru că mi s-a dat mandat de participare la această adunare AGA.

– Bogdan Adimi v-a amenințat că va urma falimentul?

Tănase: Nu m-a amenințat, dar am avut o discuție acum 2-3 zile și l-am întrebat ce se întâmplă pentru că am constatat că în sectorul în care locuiesc și eu, respectiv sectorul 1, sunt mormane de gunoi pe tortuare. Și era foarte supărat, ca să zic așa, și mi-a spus să ne pregătim de insolvență. Nu am luat-o, ca să zic așa, ca pe o amenințare, dar ca un fapt care m-a surprins pentru că cu câteva săptămâni înainte chiar am avut o discuție cu dânsul și îmi spunea că toate lucrurile sunt în regulă. Acum, când am auzit de insolvență, normal că am rămas și eu mirat de situația asta.

– E compania un pericol pentru angajați?

Tănase: Nu aș putea să spun că este un pericol pentru angajați, dar pot să vă spun că eu constat cu îngrijorare situația care există în sectorul 1…v-am și spus, locuiesc în acest sector… cu privire la aceste grămezi de gunoi care stau de câteva săptămâni pe trotuarele străzilor. De altfel, a fost un sector foarte curat până în momentul în care compania ROMPREST a decis să nu mai ridice aceste gunoaie. Cred cu adevărat că cetățenii sectorului 1 nu au nicio vină pentru această situație neplăcută și ar trebui găsită o soluție rapidă de rezolvare. Este nepermis ca în această perioadă de pandemie să existe o asemenea situație care generează îngrijorare în rândul cetățenilor și în același timp, zic eu, indignare față de iresponsabilitatea celor care trebuie să mențină curățenia în acest sector.

– Dumneavoastră știați că gașca de la conducere are birou într-un hotel de 5 stele?

Tănase: Nu. Eu ultima dată când am participat, v-am spus, la Adunarea Acționarilor, am participat la un sediu care este lângă un hotel, nu știu să vă spun precis care este adresa, e undeva pe lângă acea clădire Ana Tower sau cam așa ceva se numește. Și știu că undeva într-o clădire, la etajul doi, au birourile, nu într-un hotel.

– Mai aveți ceva de adăugat?

Tănase: Eu cred în continuare că toți acționarii trebuie să se așeze la masă și să stabilească foarte clar și strategia companiei, pentru că eu consider în continuare că este o companie destul de puternică și cred că aceste – să le numim așa – scurtcircuite nu ar trebui să apară mai ales în contextul acestei pandemii în care toată lumea își dorește să trăiască în curățenie și să nu avem probleme de acest gen.

