Zeci de manifestanți s-au adunat, miercuri dimineață, la poarta Parlamentului, într-un protest organizat de partidul AUR, ca reacție la un proiect de lege privind „organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie”.

„Firea, retrage proiectul acum”, a spus George Simion, care transmite protestul live pe Facebook. „Așteptăm ca Marcel Ciolacu să retragă legile, atunci cred că lumea să fie măcar parțial mulțumită”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, protestul este pentru „oprirea legilor antinaționale”.

„Nu cedăm, copiii îi aparăm!” și „trădătorii”, scandează manifestanții.

Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, acesta urmează să stabilească „norme clare privind intervenția autorităților administrației publice locale în vederea îndeplinirii atribuției referitoare la prevenirea separării copilului de familia sa, respectiv la menținerea copilului în familie”.

Prin proiectul de lege se înființează Observatorul copilului, prin intermediul căruia vor fi identificați și înregistrați toți copiii aflați în situație de risc de separare de familie.

Ce spune Jandarmeria

„În legătură cu manifestațiile aflate în desfășurare la Palatul Parlamentului, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București face următoarele precizări:

În curtea obiectivului, are loc o manifestație de protest formată din invitați și membri ai unei formațiuni politice.

În același timp, în exteriorul curții, se desfășoară o adunare publică nedeclarată, formată din alți membri ai aceleiași formațiuni politice, precum și simpatizanți ai acesteia.

Manifestanților aflați atât in interiorul curții Palatului Parlamentului, cât si în exterior, li s-a adus la cunoștință că activitatea desfășurată nu îndeplinește condițiile legale, însă aceștia și-au asumat răspunderea pentru acest lucru, refuzând să părăsească obiectivul.

Menționăm faptul că Jandarmeria Română respectă dreptul constituțional la liberă exprimare al tuturor cetățenilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare”.

Alfred Simonis cere măsuri dure după incidentul din Parlament

Liderul de grup al PSD a precizat că incidentul este unul extrem de grav. Alfred Simonis susține că va propune o discuție mai amplă în Parlament despre accesul în instituție, menționând că este nevoie de măsuri mai dure.

„Nu am date suplimentare, Poliția va investiga acest incident. Este extrem de grav, fără precedent. Noi nu știm dacă aceste gloanțe erau destinate unei arme care era în Parlament. Pe parcursul zilei de ieri cei de la AUR au incitat la colegii parlamentari. Ce s-a întâmplat în Parlament este un incident extrem de grav și trebuie tratat ca atare. Am propus sistarea în Parlament pentru ziua de astăzi și voi propune o discuție amplă despre cu se va accesul în Parlament. Am atras atenția cu privire la necesitatea unor măsuri, acțiuni mai dure. Cred că este momentul ca toate partidele politice să discute serios despre unde ne îndreptăm”, a declarat Alfred Simonis.

Liderul de grup al PSD a precizat că persoana asupra căreia au fost găsite cartușele intră zilnic în Parlament, însă acestea au fost găsite astăzi când are loc un protest masiv organizat de AUR: „De ce ai aduce gloanțe la Parlament? Doamna intră zilnic în Parlament și nu i-au fost depistate aceste cartușe până astăzi, Dacă erau folosite le găseam. Tocmai astăzi când se anunță un protest. Trebuie lămuriri, dar de ce să vii cu gloanțe?”.