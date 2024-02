Este ședință crucială la PNL chiar în aceste momente. Se decide ruperea colaiției de guvernare, asta după ce liberalii s-au săturat de atacurile din partea PSD și vor să meargă pe cont propriu la alegerile din acest an. Voci din interiorul partidului condus de Nicolae Ciucă spun că partidul se pregătește să intre într-o nouă alianță.

Au fost mai multe probleme in ultimele sedinte ale Coalitiei. Nici PSD, dar nici PNL nu sunt de acord cu un candidat comun la prezidentiale din acest an. Mai exact, PNL vrea sa mearga cu un candidat propriu pentru functia suprema in stat.

In aceste momente are loc o sedinta in care urmeaza sa se ia o decizie privind soarta Coalitiei, dar si directia in care se va indrepta partidul in perioada imediat urmatoare. De departe, miza principala o reprezinta alegerile.

Mai multe voci din jurul liderului PNL Nicolae Ciuca spun ca s-au saturat de atacurile din ultimele zile ale PSD.

Recent, un sef din PSD Iasi, a sustinut ca PNL a devenit „partidul penalilor”.