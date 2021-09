Liviu Dragnea, în direct la Realitatea

VIDEO și principalele declarații făcute de fostul șef al PSD:

Liviu Dragnea: În penitenciar a fost că în iad. Din păcâte sistemul penitenciar e greșit și societatea greșește că tratează atât de superficial tot ce se întâmplă. În străînătate sunt interesați că cei care ies din penitenciare să fie mai puțîn tentați să repete o altă infracțiune, în special vorbim de infracțiune cu violență, trafic de persoane etc. În România se dorește să avem o țară că afară, dar închisorile să fie că în evul mediu, nu merge așa. Aproape fiecare din cei care trec prin închisorile din România sunt tentați să repete ce au făcut și unii sunt tentați să facă mai rău decât au făcut din cauza modului în care sunt tratați în penitenciarele din România.

Ceea ce nu se înțelege, pe termen mediu în închisori se întră și se iese. Cei care ies sunt predispuși în continuare să facă infracțiuni din cauza condițiilor la care sunt supuși și pentru că nimeni nu stă în mod serios de vorba cu fiecare.

În ceea ce mă privește pe mine, eu am avut un regim preferențial negativ, în special după ce am avut acea discuție cu ține (n.r. Anca Alexandrescu). A două zi după acea convorbire au venit trei tineri de la ANP, Poliția Penitenciar, că să îmi ia o declarație să explic de ce am vorbit politică în acea convorbire. Mă întrebau de ce am vorbit despre Iohannis, am spus că e foarte important ce face omul asta, în sensul că face foarte mult rău.

Pe lege, nimeni de la ANP nu avea de ce să vină să mă întrebe ceva. Au fost o serie întreagă de abuzuri împotriva mea. Nu vreau să mă plâng, doar să le spun. O fac în primul rând pentru că a fost o luna de zile în care se spunea că am regim preferențial în camera. Nici vorba. Am stat că toți.

Am suferit aceste abuzuri în ceea ce privește dreptul la muncă. Am stat 9 luni de zile închis, ieșeam câte 50 de minute pe zi afară însă după ce apunea soarele. Eu timp de 9 luni am văzut foarte puțîn lumina soarelui. În final am câștigat printr-o hotărâre judecătorească.

Cele 9 luni de zile care m-au afectat profund nu mai pot fi întoarse, pot fi reparate parțial.

Anca Alexandrescu: De ce nu ați fost eliberat mai devreme? Are legătură cu Iohannis?

Liviu Dragnea: Practic, Rahova e o Românie mai mică, curtea e destul de mică unde stau 1400-1500, plus angajați, toată lumea vorbește cu toată lumea. Mi se spunea că toate convorbirile telefonice și ce făceam într-o săptămâna ajungeau să fie citite de Iohannis. Mi se spunea că se fac presiuni permanente pe fosta conducere de la Penitenciar să mă scoată de la muncă. Nu înțelegeam de ce. Când am înțeles a fost în februarie anul asta. Eu dacă nu eram scos de la muncă, în februarie eram liber. Mi-am dat seama că în februarie, când am văzut ce fierbere era în societate, mi s-a transmis că nu trebuia să ies atunci pentru că putea să fie o scânteie care coagula foarte multă agitație, nemulțumire.

Țîn foarte mult să mulțumesc tuturor celor care mi-au scris. Am primit mii de scrisori, am citit fiecare. De exemplu scrisorile doamnei Ioana, cadru școlar, unei doamne scriitor din București, le-am citit mereu, frecvent primeam. Îmi pare rău pentru miile de scrisori care s-au întors la cei care le-au trimis.

Liviu Dragnea: Ce văd eu acum după ce am ieșit: în fiecare zi aflăm ce se întâmplase cu o zi înainte de la ceilalalți. Eram mult mai bine informat. E o dictatură a lui Iohannis, vizibilă de orice om de bună credință care are puterea să creadă asta, chiar dacă a votat sau nu cu el. Se manifestă în felul asta. Există această structura de guvernare, coordonată de Iohannis, ajutată de PSD, coordonat și el de Iohannis care au câteva obiective majore: primul obiectiv – să predea România bucată cu bucată, companie cu companie, firma cu firma, domeniu cu domeniu.

Alt obiectiv – cum să ia comisioane din ce în ce mai grase, până în ziua de astăzi nicio explicație despre zecile de miliarde de euro pe care România i-a împrumutat în acești ani. Aveau tupeu să spună că eu am lăsat România îndatorată. Am preluat România la 36% grad îndatorare, am predat-o la 38%, ei au sărit de 50%.

Pentru Iohannis obiectivul e de protecție personală. Iohannis a înțeles că România e o țară test dar nimeni dintre cei care sunt instrumentele celor de afară nu este în siguranță. Cazul Băsescu e un caz particular, nu s-au grăbit să-l atace dar i-au atacat familia, lucru care pe mine m-a oripilat.

Lui îi este teamă că după ce nu va mai fi președinte, îl leagă.

Citu l-a schimbat pe Stelică de la Justiție, că Stelică de la Justiție să nu facă propuneri necontrolabile de către Iohannis, să fie controlabile de către ei. Asta a fost principalul obiectiv și pentru asta merge cu Citu până în pânzele albe. Toată lumea asista la acest circ PNL – USR – PSD. Românii nu sunt nicăieri în circul asta. Românii nu o vor duce mai bine dacă va câștigă Orban sau Citu. Diferența între PSD și ceilalți este că PSD-ul strigă la ambasade: dacă ne alegeți pe noi va dăm și mai mult decât va dau ăștia.

Liviu Dragnea: Eu am fost condamnat, am auzit tot felul de invenții că am fost condamnat că am furat nu știu câte zeci de milioane de euro. Eu am fost condamnat pentru că nu am știut că două angajate nu veneau la muncă.

„Ediție specială în această seară, că în fiecare duminică, așa cum v-am obișnuit! În urmă cu un an când am început această emisiune, foarte mulți dintre dumneavoastră m ați privit cu scepticism. Porneam la drum cu ștampila că sunt “pesedistă”. Au fost o serie de telespectatori care mi au cerut să spun lucruri despre Dragnea că să demonstrez că sunt corectă. Am spus în permanentă că nu voi face lucruri pentru a demonstra ceva. Pentru că nu asta este scopul emisiunii. Am avut mereu în cap că dacă va veni în studioul Realității, o televiziune care nu a fost blanda cu fostul președinte PSD, va fi cel mai bun mod de a va răsplăti pentru că sunteți tot mai mulți alături de noi. Culisele statului paralel a adus în față dumneavoastră mărturii, fapte, informații care să va ajute să va trageți propriile concluzii. Că să va ajute să aflați adevărul! În această seară vom fi la fel! Și îl vom întreba pe Dragnea despre cum a fost perioada din penitenciar, dacă a stat la masă cu statul paralel, dacă a greșit, ce avere are, despre fiecare dosar în parte și despre tot ce a apărut în spațiul public. Cum funcționa statul paralel? Cine decidea execuțiile? Ce oameni a creat statul paralel, i a folosit și apoi i a executat? Mulți se întreabă cum de a ajuns din cel mai puternic om, cel mai demonizat om din România? De ce nu a mers până la capăt cu ce a promis în Campania electorală? De la destructurarea statului paralel până la măsurile economice care să scoată România de sub influențele din afară țării? Cum vede astăzi Liviu Dragnea ce se întâmplă pe scenă politică, ce este de făcut și nu în ultimul rând dacă se reîntoarce în politică! Trei ore Liviu Dragnea va fi față în față cu noi și cu dumneavoastră și va răspunde tuturor întrebărilor primite în ultimele zile! Va aștept de la ora 21!”, scrie Anca Alexandrescu pe Facebook chiar înainte de debutul emisiunii.