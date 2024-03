Prim-ministrul Marcel Ciolacu a precizat că, anul trecut, au fost cele mai mari investiţii nete în economie de după Revoluţie, însumând 38,3 miliarde euro, ceea ce înseamnă cu 8 miliarde în plus faţă de 2022.

„Pe lângă investiţiile publice fără precedent, am susţinut companiile locale cu mecanisme de sprijin extins, prin scheme de ajutor de stat, granturi şi garanţii pentru credite. Astfel, am ajutat mediul de afaceri să deruleze investiţii private care au produs dezvoltare economică şi socială. Împreună, stat şi mediu privat, am ajuns la investiţii de aproape 12% din PIB”, a adăugat liderul PSD.

„În 2023 am avut cele mai mari investiţii nete în economie de după Revoluţie: 38,3 miliarde euro. Cu 8 miliarde în plus faţă de 2022! Miza pe care am pus-o anul trecut pe investiţii începe să facă diferenţa în favoarea companiilor româneşti! Pe lângă investiţiile publice fără precedent, am susţinut companiile locale cu mecanisme de sprijin extins, prin scheme de ajutor de stat, granturi şi garanţii pentru credite. Astfel, am ajutat mediul de afaceri să deruleze investiţii private care au produs dezvoltare economică şi socială. Împreună, stat şi mediu privat, am ajuns la investiţii de aproape 12% din PIB!”, a scris Marcel Ciolacu, marţi pe Facebook.



Premierul a adăugat că „acesta este traseul corect al creşterii economice a României!”



„Asta înseamnă afaceri în creştere, profituri robuste şi venituri suplimentare la buget. Sunt bani pe care îi reinvestim în acest an în economia noastră şi cu care creştem veniturile românilor, salariaţi şi pensionari”, a conchis Ciolacu.