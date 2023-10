Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că este foarte determinat să ducă la capăt tot ceea ce a început şi că prin asumarea răspunderii a venit cu un pachet legislativ pe trei paliere, iar PSD lucrează deja la un proiect de ţară pe care îl va prezenta în anul 2024, care să coaguleze forţele politice pentru a fi implementat.

„Orice reformă va aduce lucruri bune. Să nu vă fie frică de reformă. România are nevoie de progres. Am venit în această lege cu combaterea evaziunii fiscale. Se vor modifica multe, şi în abordarea acestui fenomen infracţional, şi în legislaţie şi în funcţionarea Ministerului de Finanţe. Va veni o reorganizare a Ministerului de Finanţe şi o abordare corectă, nemaiexistând acest contact între funcţionari şi agentul economic, acest lucru nemaiexistând niciunde în Europa. Suntem singurul stat din Uniunea Europeană în care mai avem păcănele în oraş. Am venit cu măsuri fiscale. Am văzut ce ne-am asumat cu adevărat în faţa Comisiei Europene şi a Uniunii Europene. Pot eu să aleg între blocarea a 70 de miliarde de euro (pentru proiectele cu finanţare europeană n.r.) în oglindă cu faptul că nu trebuie să luăm nicio măsură, că nu trebuie să deranjăm niciun şmecher şi că s-a abuzat în Parlament şi în Guvern în ceea ce priveşte Codul fiscal? (…). Nu comparăm România cu un stat cu 500.000 de locuitori şi că impozitarea unică funcţionează, ci trebuie să vedem perspectiva. Românii aşteaptă soluţii şi eficienţă. Nu am luat nicio măsură care să atingă vreun cetăţean de rând din România. Dar nu pot accepta ca o anumită formă de organizare să aibă o cifră de afaceri de 760 de miliarde de euro cu un profit de 15 miliarde de euro, să aplice ulterior mai mute deduceri şi să plătească statului român 100 de milioane de euro. Nu înjuraţi Comisia Europeană, pentru că ea ne-a arătat realitatea, că nu mai putem continua aşa, că avem cele mai mici venituri. Nu cere nimeni să omorâţi mediul de afaceri, ci un singur lucru. Am intervenit şi la bănci şi la multinaţionale. Un mediu de afaceri corect, concurenţial, egal şi unitar. Nu se poate face într-o zi, dar am pornit de la acest lucru. Avem PNRR, arătăm realizări reale: spitale, autostrăzi, universităţi. Cel mai important lucru în PNRR sunt reformele, fără de care nu putem vorbi despre un viitor în România”, a detaliat Marcel Ciolacu.

Primul ministru a vorbit şi despre faptul că se va ajunge şi la o reorganizare administrativă. La un moment dat, această temă va trebui să fie una publică, făcută cu echilibru. De asemenea, a punctat că reforma în învăţământ trebuie să ţină cont că nu mai putem avea şcoli cu foarte puţini elevi şi că statul trebuie să găsească alte soluţii.

În privinţa drogurilor, premierul a spus că nu trebuie testare în masă, ci să fie prinşi dealerii.

„Nu mai putem vorbi despre învăţământ cu care să ne putem mândri, când există 55 de licee în care niciun elev nu a luat bacalaureatul. Le-am promis profesorilor măriri de salarii şi ne vom ţine de cuvânt. Vom pleca la salariul debutantului de la salariul mediu net pe economie. Dar trebuie să ne aşezăm la masă cu toţii, cu mediul universitar şi preuniversitar şi să vedem unde intervenim pe reformă. Trebuie să le explicăm copiilor foarte bine noua provocare numită droguri, ce înseamnă improvizaţiile de droguri care nenorocesc copiii pe viaţă într-o perioadă foarte scurtă. Statul român trebuie să intervină rapid. Văd de două-trei săptămâni o implicare masivă şi la DIICOT şi la Ministerul Public şi la Ministerul de Interne. Nu trebuie să testăm copiii în masă, astea erau măsuri în Coreea de Nord. Statul trebuie să prindă dealerii, să fie eficienţi, să stăpânească fenomenul”, a explicat Marcel Ciolacu.

„Trebuie un proiect de ţară acceptat de membrii PSD şi de români, ar trebui să venim cât mai repede cu un astfel de proiect de ţară. Deja, în Kiseleff se lucrează la un proiect de ţară pentru anul 2024. Ne vom ridica la nivelul provocărilor anului 2024. Nu ştiu dacă voi fi cel mai bun premier, nu este aceasta provocare mea, dar sunt obligat ca după acest mandat să mă pot uita în ochii copiilor, ştiind că am făcut un lucru bum pentru România”, a încheiat Ciolacu.