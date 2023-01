Spaniolul Rafael Nadal, deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem (22), a recunoscut că este „distrus psihic” după accidentarea care a dus la eliminarea sa în turul secund al Openului Australiei la tenis, temându-se de o nouă perioadă lungă de indisponibilitate.

Nadal (36 ani) a suferit o leziune la şoldul stâng în cursul meciului pierdut miercuri în faţa americanului Mackenzie McDonald (4-6, 4-6, 5-7), în momentul în care a încercat să returneze o minge, în ultimul ghem al setului secund. El a revenit pe teren după ce a primit îngrijiri medicale, însă jocul său a fost clar afectat, nereuşind să mai facă faţă ritmului impus de adversarul său.

Întrebat, la conferinţa de presă, dacă accidentarea la şold a fost una bruscă sau a avut semnale anterioare, Nadal a răspuns: „Am avut ceva de câteva zile, dar nu în această măsură. Momentan nu ştiu dacă este muşchiul, articulaţia, cartilajul. Dar am mai avut probleme cu şoldul. Trebuia deja să fac tratamente. Dar niciodată nu a fost ceva atât de puternic. De data asta nu mă pot mişca”.

El a dezvăluit că s-a gândit „în permanenţă” să abandoneze, dar şi-a dorit să termine jocul, chiar dacă nu mai putea alerga sau lovi mingea aşa cum trebuie.

„Am încercat să continui să joc fără să înrăutăţesc accidentarea. Nu puteam să lovesc deloc în rever, nu puteam alerga. Dar am vrut să termin jocul, asta-i tot. Sunt destul de mare ca să iau propriile decizii. Ca deţinător al titlului, nu am vrut să renunţ, nu am vrut să părăsesc terenul printr-un abandon. Şi e mai bine aşa: am pierdut, nu e nimic de spus, felicitări adversarului. Acesta este sportul”, a subliniat Nadal.

Campionul iberic a recunoscut că este extrem de dezamăgit după această eliminare. „Nu pot să vin şi să mint spunându-vă că viaţa este grozavă, că trebuie să rămân pozitiv şi să continui să lupt… nu acum. Mâine va fi o altă zi, dar azi este greu. E încă o accidentare. Trebuie să recunosc că sunt distrus psihic. Sper să nu fie prea grav. Ultimele trei săptămâni au fost destul de pozitive, aşa că sperăm că această accidentare nu mă va îndepărta prea mult timp de terenuri, pentru că atunci va fi dificil să trec din nou prin tot procesul de recuperare. Nu este vorba doar de recuperare, ci şi de toată munca pe care trebuie să o faci pentru a reveni la un nivel acceptabil. Am fost acolo de prea multe ori în cariera mea. Cred că încă mai pot, dar nu este uşor”, a mai spus jucătorul spaniol.

Campionul iberic a precizat că este conştient că într-o zi va trebui să spună adio tenisului şi a dezvăluit ceea ce îl motivează de fiecare dată să revină: „Este foarte simplu: îmi place ceea ce fac, îmi place să joc tenis. Ştiu că într-o zi va trebui să mă opresc. Dar când îţi place să faci ceva, sacrificiile pe care le fac au întotdeauna un sens, până la punctul în care nu mai sunt sacrificii reale. Dar acestea fiind spuse, este evident că e obositor şi frustrant să-mi petrec atât de mult timp din carieră în recuperare, încercând să revin… Nu ştiu ce se va întâmpla, dar sper să evit încă o perioadă lungă de absenţă, altfel va fi super greu să-mi găsesc ritmul, să redevin competitiv şi să revin în lupta pentru obiectivele mele”.

Rafael Nadal, numărul doi mondial şi principalul favorit al competiţiei de la antipozi, ratează şansa de a-şi apăra coroana cucerită anul trecut la Australian Open, în urma unei reveniri spectaculoase în finala cu Daniil Medvedev, după ce rusul reuşise să câştige primele două seturi.

