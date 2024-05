Analistul politic Cozmin Gușă a făcut dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea PLUS despre axa rețelei de infracțiuni a lui Florian Coldea. Gușă a vorbit despre legăturile generalului negru cu oameni importanți din politică și rolul pe care aceștia l-au avut în relația cu el.

A fost incadrat la facoltatea de profil care pregateste ofiteri SRI, unde cu multe probleme, marturii consemnate si niciodata contrazise de cei care au platit mita la profesori pentru Florian Coldea.

Vorbim despre un om puternic frustrat, un om care – repetand anul poate sa aiba caracter de repetent, intr-un fel – un om simplu, fara cultura si care din aceasta pozitie de mare putere a deviat. El poate ar fi fost un executant bun.

Coldea e un om cu puternice frustrari, numai bun de manipulat.

In spatele lor, ei avand aceasta posibilitate prin dosare de santaj, initial dosarele SIPA (…) cu aceste dosare ei au la ora actuala in retea. Avem o armata de ronini, ramasa fara stapanul Coldea formata din cateva sute de politicieni de politicieni,d e la primari in sus, cateva sute de procurori si judecatori, cateva mii de lucratori din servicii si ministerul de interne

Asa sa va inchipuiti aceasta armata cu care ei dominau nu doar jocul din justitie si dezbaterea publica atunci cand isi propuneau.

Axa influentei lui Coldea in politica e asa: multi dintre ei au rasuflat usurati pentru ca Coldea ar fi incurcat-o, au scapat de povoara santajului. Coldea este intr-un joc de nu te supara frate.

Avem aceasta axa, sa o luam cu Dincu: m-am certat cu el si public pentru aceasta legatura cu Coldea, el nu o neaga.

Din nefericire pentru Geoana, este in acelasi insectar al posibilitatilor de santaj pe care le are Coldea asupra lui din campania din 2009. Coldea a emis mandat de securitate nationala. Geaoana, din pacate, a facut mari prostii in anul 2009, Coldea le-a indosariat pe toate. Geoana este si el acolo si nu-i place acest lucru fiind in reteaua lui Coldea”, a declarat Cozmin Gusa.