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Dronă doborâtă de un avion F‑16 în zona Padina Buzău - SURSE. Val de mesaje Ro‑Alert în cinci județe
Avion F 16
Publicat24 iul. 2026, 11:27
SursăRealitatea.Net
Momente de tensiune în România. Un obiect aerian, posibil o dronă, ar fi fost doborât în zona Padina, în județul Buzău. Anterior, două avioane de luptă F‑16 au fost ridicate în aer, după ce mesaje Ro‑Alert au fost emise în cinci județe limitrofe.
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