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Reacția Romarm după ce trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA.”Este nevoie de o structură de conducere mai suplă”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat24 iul. 2026, 10:13
Actualizat24 iul. 2026, 10:17
SursăRealitatea.Net

Compania Națională Romarm a reacționat vineri dimineață după ce trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA, transmițând că problemele actuale din filialele companiei sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat acționarului său, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Potrivit reprezentanților instituției,„posibile soluții au fost creionate de conducerea Romarm, discutate și agreate cu partenerii instituționali (Guvern și Administrația Prezidențială), aprobate de Consiliul de Administrație al companiei și avansate pentru aprobarea finală către MEDAT, încă din luna aprilie 2026”. Compania susține că „până în prezent, Ministerul Economiei nu a luat nicio decizie și nici nu știm dacă va lua”.

„Este nevoie de o structură de conducere mai suplă”

Romarm afirmă că „este nevoie de realizarea unei structuri de conducere mai suple, mai eficiente și mai transparente, iar ultimele evenimente confirmă urgența și legitimitatea demersurilor noastre”.

Totodată, compania susține că „nivelul de degradare al activelor, decalajul tehnologic și devalizarea secțiilor de producție sunt realități pe care ministerul trebuie să le recunoască și pentru care trebuie să ofere toate instrumentele și sprijinul conducerii companiei”, astfel încât Romarm să aibă atribuții și responsabilități la nivelul întregului proces de producție și să nu fie ținut „ca un simplu «dispecer»”.

„Procesul de devalizare va continua”

Instituția mai arată că „preocuparea tuturor instituțiilor statului pentru acest domeniu este binevenită și firească, mai ales în contextul actual”, iar conducerea Romarm „va sprijini orice acțiune legală care urmărește consolidarea și relansarea industriei de apărare, printr-o reformă profundă a sectorului de stat”.

În final, Romarm avertizează că „procesul de devalizare va continua în filiale dacă ministerul de resort nu inițiază demersurile necesare relansării industriei de apărare” și dă asigurări că „activitatea operațională legitimă și contractele în derulare nu sunt afectate”.

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