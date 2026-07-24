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Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după ce o dronă a fost doborâtă de un pilot F-16:”Zona era nelocuită” -VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat24 iul. 2026, 11:28
Actualizat24 iul. 2026, 11:55
SursăRealitatea.Net

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit prima reacție după incidentul în care o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării a fost doborâtă de un pilot român aflat la manșa unui avion de luptă F-16. Șeful statului a precizat că intervenția a avut loc în jurul orei 11:00 și a subliniat că zona în care s-a produs incidentul era nelocuită, astfel încât nu a existat niciun pericol pentru populație.

”Zona era nelocuită”

”Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F-16”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a ținut să precizeze faptul că ”zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos”.

”Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a menționat președintele României.

Incidentul survine la scurt timp, după ce autoritățile au emis mesaje RO-Alert în cinci județe din sud-estul țării, pe fondul riscului generat de pătrunderea unei drone în spațiul aerian al României.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, aparatul a fost doborât de un avion F-16 în zona Padina, județul Buzău, după ce a fost monitorizat de structurile de apărare aeriană.

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