Ana Maria Păcuraru, interviu exploziv cu celebrul consultant politic israelian Ilan Marciano. ”Europa va plăti dacă nu reacționează. Iranul s-a pregătit 47 de ani pentru asta” -VIDEO

Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere. Războiul din Iran escaladează, prețul barilului de petrol a sărit de 110 dolari, iar blocajele din transportul maritim amenință direct economia globală.

Europa se adâncește în probleme economice din această cauză, iar strâmtoarea Ormuz nu mai este doar problema SUA și a aliaților din Golf, avertizează consultantul politic din Israel, Ilan Marciano, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate jurnalistului Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.

Ana Maria Păcuraru: Acesta este un război care trebuia să rămână regional. Nu a rămas. Prețurile la carburanți cresc abrupt, transportul maritim global este paralizat, iar capitalele europene își ridică discret nivelurile de alertă teroristă. Alături de mine se află astăzi Ilan Marciano, consilier politic în cadrul guvernului israelian. Îl voi întreba direct: cum am ajuns aici și cum se va termina?

Ilan Marciano: Regimul iranian nu vrea decât să distrugă Israelul. Și acesta este momentul în care trebuie să-l înfruntăm. Aceasta nu este doar o nouă escaladare. Din punctul de vedere al Israelului, acesta este războiul pentru care regimul de la Teheran și-a construit capacitățile în ultimii 47 de ani, cu scopul de a distruge Israelul. Cred că toată lumea trebuie să știe asta.

Ana Maria Păcuraru: Când loviturile au început, Israelul a eliminat practic întreaga structură de comandă iraniană într-o singură noapte, Khamenei, conducerea Gardienilor Revoluției, comandanții corpului de rachete. De cât timp planifica Israelul această operațiune și în ce moment ați știut că Washingtonul va da undă verde?

Ilan Marciano: Oamenii trebuie să înțeleagă, acest regim, regimul șiit, se opune lumii occidentale. Șiiții vor să conducă: dacă nu ești musulman, dacă nu ești șiit, nu ai dreptul să exiști. Iar dacă ești israelian, șiiții spun că trebuie să te distrugă. Deci acesta este un război — nu o escaladare, este un război pentru generația următoare, ca ea să poată trăi în pace.

Ana Maria Păcuraru: Vorbind în termeni economici, pentru că întreaga lume se confruntă cu aceste schimbări. Două mii de nave sunt blocate în prezent. Prețul petrolului depășește 110 dolari pe baril. Israelul a luat în calcul impactul economic global înainte de a lansa această campanie?

Ilan Marciano: Cred că vor veni vești bune în această privință. Poate plătim mai mult acum pentru petrol, dar pe termen lung va fi bine pentru toată lumea. Poate petrolul va fi mai scump pe termen scurt, dar pe termen lung, inclusiv Europa va avea de câștigat din punct de vedere economic.

Ana Maria Păcuraru: Dar de ce spuneți asta?

Ilan Marciano: Pentru că acest regim ce face? Merge la Hormuz și spune că nimeni nu trece până nu plătește. Ei controlează Hormuzul. Aceasta nu este o problemă israeliană și nici americană. Noi avem mijloacele să ne gestionăm și să ne aducem petrolul. Această amenințare este pentru Asia, această amenințare este pentru Europa — ele trebuie să o gestioneze. Și dacă vor să plătească un regim terorist pentru a-și aduce petrolul, vor plăti.

Ana Maria Păcuraru: Președintele Trump a stabilit un termen-limită ferm în privința Strâmtorii Hormuz. Israelul susține escaladarea împotriva infrastructurii de putere iraniene — sau aceasta depășește o linie roșie chiar și pentru Israel?

Ilan Marciano: Președintele Statelor Unite a postat acum cinci minute că Hormuzul nu este problema noastră, ci o problemă europeană și asiatică. Dacă vor să o rezolve, să o facă. Aceasta nu este o problemă a Israelului sau a Statelor Unite. Este o problemă pe care regimul iranian a creat-o pentru alte țări.