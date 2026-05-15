Detalii șocante: un polițist de 37 de ani, mort într-un grav accident pe DN6, în Mehedinți
Un polițist în vârstă de 37 de ani, care ocupa funcția de ajutor de șef de post în comuna Godeanu, județul Mehedinți, și-a pierdut viața într-un cumplit accident rutier produs pe DN6. Tragedia i-a șocat atât pe colegii din cadrul Poliției, cât și comunitatea locală, unde bărbatul era cunoscut drept un profesionist respectat și dedicat meseriei sale.
Cum s-a produs tragedia rutieră?
Potrivit informațiilor preliminare, accidentul s-ar fi produs în timpul unei manevre de depășire considerate riscante. Martorii spun că autoturismul condus de polițist ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde s-a izbit violent de o altă mașină care circula regulamentar.
Impactul a fost extrem de puternic, iar un al treilea autoturism a fost implicat în accident după ce șoferul a încercat să evite coliziunea frontală. În urma carambolului, două persoane au rămas încarcerate între fiarele contorsionate ale mașinilor.
Printre victime se numără și un pompier
Printre victime s-a aflat și un pompier încadrat la Secția Orșova, implicat în accident alături de o pasageră aflată pe locul din dreapta. Ambii au rămas blocați în autoturism și au avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi scoși dintre resturile vehiculului.
Polițistul decedat era căsătorit din anul 2015 și era apreciat de colegi pentru seriozitatea și implicarea sa în activitatea profesională. Vestea morții sale a provocat un val de emoție în rândul celor care l-au cunoscut.
La locul accidentului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, ambulanțe și polițiști, care au acordat primul ajutor victimelor și au încercat să salveze persoanele încarcerate.
Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs tragedia de pe DN6 și cine se face responsabil pentru accidentul mortal.
