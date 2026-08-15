Bilanț dramatic după cutremurul din Indonezia: cel puțin 47 de morți și sute de clădiri afectate

Publicat 15 aug. 2026, 20:36 Sursă Realitatea.Net

Cutremurul cu magnitudinea de 7,7 care a lovit sâmbătă dimineață regiunea Flores din estul Indoneziei a provocat moartea a cel puțin 47 de persoane și rănirea altor zeci. Seismul a dus la prăbușirea și avarierea a sute de clădiri, a provocat alunecări de teren și a determinat autoritățile să emită temporar o avertizare de tsunami, relatează AP.

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