Călin Georgescu merge la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar
Călin Georgescu merge la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar
Călin Georgescu ajunge în această dimineață la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar
Călin Georgescu ajunge în această dimineață la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Ieri judecătorii de la Tribunalul București au decis să înceapă procesul în cazul primului său dosar.
Magistrații Tribunalului București au tranșat ieri legalitatea anchetei și au decis că judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial.
Hotărârea a venit după o ședință tensionată, în care completul de judecată a analizat posibilele vicii de procedură invocate de apărare cu privire la sesizarea directă a Parchetului General. În pofida unui vot strâns, de 2 la 1, și a discuțiilor legate de absența unui dosar inițial la unitatea locală de parchet, instanța a validat rechizitoriul, a respins cererile de nulitate și a dat undă verde judecății pe fond.
Citește și:
- 21:42 - Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene
- 20:24 - Orientul Mijlociu în pragul escaladării: Israel și Statele Unite au atacat Iranul, spații aeriene închise și zboruri anulate
- 19:49 - Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News