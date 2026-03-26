Călin Georgescu rămâne sub control judiciar încă două luni. Decizia magistraților de la Judecătoria Sectorului 1

Judecătoria Sectorului 1 a decis, joi, prelungirea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, cu încă 60 de zile. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs, în termen de 48 de ore.

Solutia pe scurt:

”În temeiul art. 362 alin. 2 C.proc.pen. raportat la art. 208 alin. 2 și 5 C.proc.pen, constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, , prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior.

Menţine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.03.2026”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.