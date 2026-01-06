Ce fel de ceaiuri ar trebui să bei când ești răcit

Când ești răcit, un ceai bun nu „vindecă” răceala peste noapte, dar poate face simptomele mult mai ușor de suportat: hidratează, încălzește gâtul iritat, ajută la fluidizarea secrețiilor și îți oferă un mic moment de pauză.

Alegerea ceaiului potrivit contează, mai ales dacă ai tuse, nas înfundat sau frisoane.

Unul dintre cele mai populare este ceaiul de tei. Are un efect blând de liniștire și poate fi util seara, când vrei să dormi mai bine. De multe ori, răceala pare mai grea când ești obosit, iar un ceai cald de tei poate reduce senzația de disconfort și te ajută să te relaxezi.

Pentru gât inflamat și voce răgușită, încearcă ceaiul de mușețel. Este delicat cu stomacul și are reputația de a calma iritațiile. Dacă îl bei călduț (nu fierbinte), poate fi mai prietenos cu mucoasa gâtului. Un alt aliat bun este ceaiul de ghimbir: are gust mai „înțepător”, încălzește corpul și merge foarte bine când te simți răcit „până în oase”. Pentru un efect mai plăcut, combină-l cu puțină lămâie.

Când ai nasul înfundat, sunt utile ceaiurile care „desfundă” prin aburi și senzația de prospețime, cum ar fi ceaiul de mentă. Menta poate face respirația să pară mai ușoară, mai ales dacă bei ceaiul încet și inspiri aburii. Și cimbrul e o opțiune bună pentru perioadele cu tuse; are un gust intens, dar mulți îl preferă pentru că dă senzația că „lucrează” pe căile respiratorii.

Foarte important este cum îl îndulcești. Dacă vrei miere, adaug-o doar când ceaiul e călduț, nu clocotit. Poți pune și felii de lămâie, dar dacă ai stomacul sensibil, mergi pe variante mai blânde. Și nu uita: dacă ai febră mare, dificultăți de respirație, dureri puternice sau simptomele persistă mai multe zile, ceaiul ajută, dar e bine să ceri și sfatul unui medic.