Crimă cutremurătoare într-un sat din România: bărbat găsit mort după două săptămâni. Iubita, principala suspectă

O crimă cu detalii tulburătoare a fost descoperită într-o localitate rurală din România, unde un bărbat a fost găsit fără viață în propria locuință, la mai bine de două săptămâni după ce dispăruse fără urmă.

Victima, în vârstă de 53 de ani, nu mai fusese văzută la serviciu din data de 12 februarie și nu mai răspunsese la telefon. Îngrijorați, un coleg și un vecin au decis să meargă la casa acestuia, unde au făcut descoperirea șocantă: bărbatul era mort, înjunghiat.

Anchetatorii spun că principala suspectă este partenera sa de viață, o femeie originară din Republica Moldova, cu care acesta avea o relație de aproximativ șase ani. Potrivit vecinilor, cei doi păreau să se înțeleagă bine, iar mulți au crezut că bărbatul ar fi plecat împreună cu iubita sa peste hotare.

Conform procurorilor, femeia ar fi părăsit România în noaptea de 13 februarie, folosind un tren internațional, la doar câteva ore după momentul în care se presupune că ar fi avut loc crima.

Datele furnizate de Poliția de Frontieră confirmă ieșirea acesteia din țară, iar de atunci nu a mai revenit.

Autoritățile o consideră în prezent principala suspectă și continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Cazul a șocat comunitatea locală și ridică numeroase semne de întrebare legate de dispariția femeii și de motivul crimei.