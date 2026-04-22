Droguri în școli. Descinderi DIICOT după ce elevi de 15 ani au căzut victime traficanților

Procurorii DIICOT au efectuat 21 de percheziții în trei județe din vestul și sud-vestul țării, într-o cauză privind traficul de droguri de risc și mare risc. Gruparea vizată distribuia substanțe psihoactive către minori și elevi de 15 ani. Ancheta vizează localități din județele Gorj, Mehedinți și Timiș.

O amplă operațiune a procurorilor DIICOT a scos la iveală o rețea complexă de trafic de droguri care aproviziona elevi de doar 15 ani. Traficanții foloseau metode avansate de anonimizare, de la locații GPS transmise cumpărătorilor, până la tranzacții cu monede virtuale.

21 de percheziții în trei județe

Miercuri, procurorii DIICOT Gorj, împreună cu ofițerii de la Combaterea Criminalității Organizate, au descins la 21 de adrese din județele Gorj, Mehedinți și Timiș. Ancheta vizează un grup infracțional organizat specializat în traficul de droguri de risc, mare risc și substanțe psihoactive.

Gruparea a fost constituită la finalul anului 2025 de patru suspecți, ulterior fiind racolați alți șapte membri care se ocupau de logistica transportului și distribuției.

Liderul grupării: „Profesor” de preparare a drogurilor

Potrivit anchetatorilor, liderul rețelei nu se limita la coordonarea vânzărilor. Acesta își instruia subalternii cu privire la:

Prepararea substanțelor psihoactive;

Porționarea dozelor pentru vânzarea cu amănuntul;

Eficiența metodelor de distribuție.

Metoda „Dead Drop” și tranzacții crypto

Pentru a evita contactul direct cu clienții și a îngreuna munca poliției, membrii grupării apelau la metoda „dead drop”. Cumpărătorul efectua plata (adesea în criptomonede). Traficanții plasau doza într-o locație ascunsă, cumpărătorul primea coordonatele geografice exacte pentru a recupera marfa. Sumele obținute cash erau ulterior convertite în crypto și depuse în portofele electronice pentru a li se pierde urma.

Elevi de 15 ani, printre „clienții fideli”

Investigațiile au scos la lumină un aspect alarmant: majoritatea consumatorilor identificați sunt elevi din instituții de învățământ din județul Gorj, cel mai tânăr având doar 15 ani.

„Strategie de marketing” pentru fidelizarea tinerilor

Preț standard: 100 lei / gram.

Ofertă promoțională: 250 lei pentru o „punguță” de 3 grame.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate cantități importante de substanțe interzise, iar suspecții au fost conduși la sediul DIICOT Gorj pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.