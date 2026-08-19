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Parcarea "Sosiri" a Aeroportului Henri Coandă se închide pentru modernizare

Aeroportul Otopeni

Aeroportul Otopeni

Scris deStoica Marian
Publicat19 aug. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net

Lucrările vor dura circa 5 luni.

Parcarea supraetajată "Sosiri" a Aeroportul Internaţional Henri Coandă se închide temporar, până la începutul anului viitor, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

În următoarele 5 luni, autovehiculele pasagerilor vor fi redirecţionate către celelalte parcări ale aeroportului, care dispun de peste 1.600 de locuri.

Totodată, pe durata lucrărilor, stația de taxiuri se va muta în fața terminalului "Plecări".

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti mai amintește că liniile autobuzelor 100 şi 442 opresc exclusiv în staţia comună "Plecări".

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