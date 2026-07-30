Bărbat din Mehedinţi, arestat preventiv pentru pornografie infantilă în formă agravantă şi şantaj

Publicat 30 iul. 2026, 14:14 Sursă realitatea.net

Un bărbat de 45 de ani din judeţul Mehedinţi a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, de Tribunalul Timiş, pentru pornografie infantilă în formă agravantă şi şantaj comise asupra unei minore de 15 ani din Timişoara.

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