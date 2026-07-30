Advertising
Actualitate· 2 min citire
Bărbat din Mehedinţi, arestat preventiv pentru pornografie infantilă în formă agravantă şi şantaj
Bărbat din Mehedinţi, arestat preventiv
Publicat30 iul. 2026, 14:14
Sursărealitatea.net
Un bărbat de 45 de ani din judeţul Mehedinţi a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, de Tribunalul Timiş, pentru pornografie infantilă în formă agravantă şi şantaj comise asupra unei minore de 15 ani din Timişoara.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:24Meci de milioane pentru FCSB! Gigi Becali poate pierde o avere dacă echipa este eliminată de FK Auda
- 13:48ANP dezvăluie cronologia atacului informatic. Modul în care hackerii au pătruns în rețea rămâne necunoscut
- 13:06Ana Maria Păcuraru explică sondajul privind cheltuielile de înarmare: Românii cer transparență în achiziții și un echilibru între partenerii externi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News