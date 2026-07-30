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Bărbat din Mehedinţi, arestat preventiv pentru pornografie infantilă în formă agravantă şi şantaj

Bărbat din Mehedinţi, arestat preventiv

Bărbat din Mehedinţi, arestat preventiv

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 14:14
Sursărealitatea.net

Un bărbat de 45 de ani din judeţul Mehedinţi a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, de Tribunalul Timiş, pentru pornografie infantilă în formă agravantă şi şantaj comise asupra unei minore de 15 ani din Timişoara.

Din urmărirea penală a DIICOT Timişoara a reieşit că, în luna martie, bărbatul, prin intermediul unei reţele de socializare, ar fi contactat o victimă minoră de 15 ani, iar sub pretextul unor discuţii obişnuite, aceasta ar fi stabilit o relaţie de comunicare cu victima, arată, joi, o informare de presă a Poliţiei Timiş.

În mod progresiv, dialogurile ar fi căpătat un pronunţat caracter sexual, context în care, exercitând presiuni constante asupra victimei, persoana în cauză ar fi determinat-o să realizeze, să înregistreze şi să îi transmită imagini cu caracter sexual explicit.

Ulterior, persoana în cauză ar fi recurs la ameninţări cu divulgarea şi postarea materialelor deja primite în scopul obţinerii de noi imagini, fotografii şi videoclipuri.

În urma percheziţiei domiciliare efectuate de către poliţişti miercuri, la locuinţa persoanei cercetate, în comuna Şimian din judeţul Mehedinţi, au fost descoperite şi ridicate dispozitive de stocarea a datelor.

Tot miercuri, procurorii DIICOT Timişoara au dispus reţinerea persoanei în cauză.

Astăzi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, precum şi al jandarmilor din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi.

AGERPRES

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