HiSky riscă să rămână la sol de la 1 noiembrie. ROMATSA reclamă datorii de aproape 6,9 milioane de lei
Probleme pentru compania HiSky
HiSky ar putea să nu mai opereze zboruri în România de la 1 noiembrie 2026. Ce se întâmplă cu pasagerii
Compania aeriană HiSky riscă să nu mai poată opera zboruri în România începând cu 1 noiembrie 2026, după ce ROMATSA a notificat operatorul cu privire la suspendarea serviciilor de navigație aeriană. Decizia este legată de datoriile restante ale companiei, care se ridică la aproape 6,9 milioane de lei, potrivit informațiilor publicate de presa de specialitate.
Măsura ar urma să intre în vigoare la 1 noiembrie, la ora 00:00, și ar viza toate aeroporturile de pe teritoriul României. În aceste condiții, zborurile HiSky ar putea fi afectate dacă operatorul nu își achită obligațiile financiare sau nu oferă garanțiile solicitate.
De ce riscă HiSky să nu mai zboare în România
Potrivit notificării transmise de ROMATSA, compania HiSky înregistrează restanțe de aproximativ 6,9 milioane de lei pentru serviciile de navigație aeriană.
Conform informațiilor publicate de BoardingPass, termenele de plată și eșalonările convenite anterior nu ar fi fost respectate.
ROMATSA furnizează servicii esențiale pentru desfășurarea zborurilor, inclusiv pentru aeronavele care decolează și aterizează pe aeroporturile din România. În lipsa acestor servicii, compania aeriană nu ar putea continua operarea normală a curselor vizate de măsură.
În ce condiții pot fi reluate zborurile HiSky
Suspendarea serviciilor nu înseamnă neapărat că HiSky își va înceta definitiv activitatea în România.
Potrivit notificării ROMATSA, serviciile de navigație aeriană ar putea fi reluate după achitarea integrală a datoriilor restante sau garantarea acestora în totalitate, cu respectarea celorlalte condiții prevăzute de legislația în vigoare.
Astfel, evoluția situației financiare a operatorului aerian va fi esențială pentru stabilirea programului de zbor după data de 1 noiembrie.
Ce trebuie să știe pasagerii care au bilete HiSky
Pasagerii care au rezervări la HiSky pentru perioada următoare ar trebui să urmărească anunțurile oficiale ale companiei și să verifice în mod regulat statusul zborurilor.
În cazul în care o cursă este anulată, călătorii trebuie să solicite informații despre opțiunile disponibile, inclusiv rambursarea biletului sau redirecționarea către destinație, în funcție de situație și de drepturile aplicabile.
Până la clarificarea situației, notificarea ROMATSA indică un risc de suspendare a operațiunilor, nu confirmarea anulării tuturor zborurilor HiSky de la 1 noiembrie.
Problemele financiare pun presiune pe companiile aeriene
Situația HiSky apare într-un context dificil pentru sectorul aviatic din România, în care și alți operatori s-au confruntat recent cu probleme financiare sau operaționale.
În cazul HiSky, evoluția negocierilor privind datoriile către ROMATSA va fi decisivă pentru continuitatea zborurilor. Dacă obligațiile nu sunt achitate sau garantate în condițiile solicitate, suspendarea serviciilor de navigație aeriană ar putea afecta cursele companiei pe aeroporturile din România.
Deocamdată, principalul reper este data de 1 noiembrie 2026, când măsura notificată ar urma să intre în vigoare.
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