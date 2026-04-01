Impact devastator între un autoturism şi o camionetă, pe o șosea din județul Mehedinți

Un accident rutier grav s-a produs miercuri dimineață pe DN 56A, în județul Mehedinți. Patru persoane au fost rănite în urma impactului dintre două vehicule - un autoturism și un camion. Unul dintre răniți a rămas, inițial, încarcerat. Din primele informații, este vorba despre o femeie. Trei persoane au fost transportate la spital. Traficul este oprit pe ambele sensuri.

„Pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unui accident rutier produs la ieșirea din localitatea Șimian, pe DN 56A, în care au fost implicate un autoturism și o camionetă. La fața locului, s-au deplasat de urgență o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

De asemenea, la locul accidentului, au fost direcționate și două ambulanțe SAJ. În urma accidentului au rezultat patru victime. Trei dintre acestea au fost preluate de către echipajele medicale, cea de-a patra fiind blocată în autoturism. Pompierii au acționat cu accesoriile din dotare pentru extragerea acesteia, fiind ulterior predată echipajului medical.

Toate victimele sunt conștiente și cooperante, trei dintre acestea fiind transportate la spital; cea de-a patra refuzând transportul. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului”, a declarat Dan Răducan, reprezentant ISU Drobeta.

Conform martorilor, autoturismul ar fi depășit o coloană întreagă, în timp ce autoutilitara efectua un viraj.

„Eu am fost primul în coloană, în spatele autoutilitarei. Șoferul se încadrase pentru a vira la stânga. A semnalizat din timp, iar BMW-ul a depășit coloana.”, povestește un martor, conform publicației locale Actual Mehedinți.

În urma impactului, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.