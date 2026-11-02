Incendiu într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin. O vârstnică a fost găsită decedată

O femeie de 91 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin. Focul ar fi pornit din bucătărie.
O femeie în vârstă de 91 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit luni, 2 noiembrie, într-un apartament situat la parterul unui bloc din centrul municipiului Drobeta-Turnu Severin. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, iar la fața locului a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Potrivit primelor informații, victima a fost găsită în interiorul locuinței, prezentând arsuri și existând suspiciunea că ar fi inhalat fum.
Incendiu puternic într-un apartament din centrul Severinului
Alarma a fost dată după izbucnirea unui incendiu într-un apartament aflat la parterul unui bloc din zona centrală a municipiului Drobeta-Turnu Severin.
La intervenție au participat pompierii din cadrul Detașamentului Drobeta-Turnu Severin, cu două autospeciale de stingere, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
În urma operațiunilor de căutare și salvare, salvatorii au descoperit o femeie de 91 de ani în interiorul apartamentului. Din nefericire, aceasta a fost găsită decedată.
Incendiul a provocat degajări importante de fum, iar echipele de intervenție au acționat pentru stingerea flăcărilor și evacuarea fumului din locuință.
Focul ar fi pornit din bucătăria apartamentului
Conform primelor informații, flăcările ar fi izbucnit în bucătăria apartamentului. Cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită deocamdată.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incendiul, precum și circumstanțele în care femeia și-a pierdut viața.
Ancheta va clarifica și cauza probabilă a izbucnirii focului.