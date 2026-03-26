INSCOP: Un sfert dintre români spun că folosesc zilnic platforme, tehnologii sau aplicaţii bazate pe inteligenţă artificială

Sursă: realitatea.net

Mai ales tinerii sub 30 de ani şi angajaţii din sectorul public folosesc AI-ul de câteva ori pe lună.

Un barometru INSCOP Research arată că un sfert dintre români spun că folosesc zilnic platforme, tehnologii sau aplicaţii bazate pe inteligenţă artificială.

În schimb, aproape 42% dintre participanţii la sondaj au declarat că nu utilizează niciodată aceste platforme.

Mai ales tinerii sub 30 de ani şi angajaţii din sectorul public folosesc AI-ul de câteva ori pe lună, potrivit cercetării sociologice .

Aproape 3% dintre cei intervievaţi declară că au foarte multă încredere în informaţiile sau rezultatele oferite de sistemele de inteligenţă artificială. 21% spun că au destul de multă încredere, 44% puţină încredere, iar 26% nu au deloc încredere. Ponderea non-răspunsurilor este de aproape 5%.

Nivelul de încredere în inteligența artificială

Au încredere în informaţiile sau rezultatele oferite de sistemele de inteligenţă artificială mai ales persoanele între 18 şi 44 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Capitală şi angajaţii din sectorul privat.

Nu au încredere în informaţiile sau rezultatele oferite de sistemele de inteligenţă artificială în special persoanele de peste 45 de ani, cei cu educaţie medie, locuitorii din mediul rural şi angajaţii din sectorul public.

Pierderea locului de muncă din cauza AI

19% dintre români se declară foarte îngrijoraţi de perspectiva de a-şi pierde locul de muncă din cauza platformelor de inteligenţă artificială.

Aproape 15% sunt destul de îngrijoraţi, 14% destul de puţin îngrijoraţi, iar 49% foarte puţin sau deloc îngrijoraţi. 2.7% nu ştiu sau nu răspund.

Sondajul arată că sunt îngrijoraţi de perspectiva de a-şi pierde locul de muncă din cauza platformelor de inteligenţă artificială mai ales: persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie primară, locuitorii din mediul rural.

Bărbaţii, persoanele între 18 şi 44 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Capitală şi din urbanul mare, utilizatorii AI sunt cel mai puţin îngrijoraţi de perspectiva de a-şi pierde locul de muncă din cauza platformelor de inteligenţă artificială.

Directorul INSCOP Research consideră că ”România este structurată în două lumi digitale distincte: o minoritate urbană, educată şi activă care integrează instrumentele AI în viaţa cotidiană şi o majoritate ce rămâne complet în afara acestui ecosistem”.

”Clivajul de vârstă este central: tinerii nu doar folosesc mai frecvent AI, ci îl normalizează ca instrument cotidian, în timp ce vârstnicii îl percep ca pe o tehnologie distantă, greu de integrat şi potenţial disruptivă. De asemenea, relaţia cu instrumentele AI este una de utilitate prudentă, nu de încredere, inclusiv în rândul utilizatorilor activi coexistând deschiderea cu scepticismul, ceea ce indică o adopţie încă fragilă la nivel cultural. Temerile privind pierderea locului de muncă se concentrează în rândul persoanelor mai în vârstă şi vulnerabile socio-economic, sugerând că anxietatea faţă de AI reflectă mai degrabă insecuritatea existentă decât o evaluare directă a riscurilor tehnologice”, subliniază Remus Ştefureac.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.