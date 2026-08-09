Măsură de urgență în Marea Neagră. Turcia cere oprirea atacurilor asupra navelor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 12:45

Turcia a luat măsuri pentru limitarea traficului comercial către Marea Neagră, pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor din regiune. În paralel, Ankara le cere Rusiei și Ucrainei să accepte un moratoriu privind atacurile asupra vaselor comerciale.

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