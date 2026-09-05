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Actualitate· 1 min citire
Momentul în care un copil de 7 ani cade la metrou, chiar înainte de sosirea trenului
Un copil a căzut la metrou, în Praga
Clipe de panică într-o stație de metrou din Praga, unde un băiat de 7 ani, distras de telefon, a căzut pe șine chiar înainte ca trenul să intre în stație. Un călător a sărit imediat să-l salveze, iar cu ajutorul altor oameni copilul a fost ridicat înapoi pe peron.
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