O nouă metodă de fraudă pe platformele de vânzări online. De ce nu trebuie să folosești eticheta de transport trimisă de cumpărător

Publicat 24 iul. 2026, 15:22 Sursă realitatea.net

Un pensionar de 75 de ani din Elveția avertizează asupra unei noi metode de fraudă folosite pe platformele de vânzări online. Bărbatul a devenit suspicios după ce o cumpărătoare l-a presat să trimită rapid o tabletă și l-a amenințat cu avocatul și poliția.

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