Operațiunea de pe brațul Bala al Dunării se reia astăzi, la ora 10. Patru barje urmează să fie scufundate

Publicat 6 aug. 2026, 08:14 Sursă realitatea.net

Scufundarea celor patru barje încărcate cu mii de tone de piatră pe brațul Bala al Dunării se reia astăzi, de la ora 10. Operațiunea a fost amânată din cauza curenților puternici, care au făcut intervenția prea riscantă. Dacă lucrările nu pot fi finalizate, scenariul opririi Reactorului 2 de la Cernavodă devine tot mai plauzibil. Întreaga acțiune este acum pusă sub semnul întrebării. Sorin Rîndașu, directorul adjunct al Apelor Române, avertizează că operațiunea va fi anulată dacă riscurile se mențin.

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