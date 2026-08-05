Advertising
Actualitate· 1 min citire
Trenurile care îi scot din sărite pe români. Călătorii reclamă aglomerația și condițiile insuportabile
Tren
Mii de navetiști continuă să călătorească zilnic în condiții dificile pe unele rute feroviare din România. Vagoane supraaglomerate, temperaturi ridicate și întârzieri repetate fac parte din realitatea cu care se confruntă pasagerii, în special în perioadele de caniculă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:52Donald Trump, în centrul unui nou scandal. Acuzații privind accesul preferențial la postările sale
- 20:47Ploile și vijeliile revin în România. Șefa ANM:”Nu sunt suficiente pentru a combate seceta și pentru a îmbunătăți situația Dunării”
- 20:19Un fragment dintr-o rachetă SpaceX s-a prăbușit pe Lună. Ce au aflat cercetătorii după impact
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News