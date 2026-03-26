Percheziții de amploare în Mehedinți: 21 de locuințe vizate într-un dosar de certificate de handicap false

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mehedinţi au efectuat, joi dimineaţa, 21 de mandate de percheziţie domiciliară, pe raza judeţului, la locuinţele a 21 de persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

Acţiunile s-au desfăşurat împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Poliţia municipiului Drobeta Turnu Severin şi Poliţia oraşului Vânju Mare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin.

Potrivit IPJ Mehedinţi, în dosar se fac cercetări după ce 23 de persoane ar fi fost încadrate în grad de handicap pe documente falsificate de către o femeie de 39 de ani, din comuna Şimian.

„Astfel, în cursul anului 2025, DGASPC Mehedinţi a sesizat faptul că două persoane au depus cereri pentru încadrare în grad de handicap, respectiv revizuire în grad de handicap, la care au anexat documente medicale despre care exista suspiciunea că sunt false. Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada 2019-2025, o femeie, de 39 de ani, din comuna Şimian, ar fi falsificat documente medicale pentru 23 de persoane, documente care au fost înmânate beneficiarilor şi care au fost folosite pentru întocmirea dosarelor medicale, pentru completarea acestora şi pentru a convinge comisia de evaluare şi încadrare în grad de handicap că persoanele respective suferă de anumite afecţiuni medicale”, informează IPJ Mehedinţi.

Ulterior, actele medicale au fost folosite la DGASPC Mehedinţi şi, în baza acestora, pentru toate cele 23 de persoane au fost emise certificate de încadrare în grad şi tip de handicap, iar beneficiarii au primit indemnizaţii necuvenite în valoare de 1.384.891 de lei.

Poliţiştii au pus în aplicare 21 de mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul IPJ Mehedinţi pentru cercetări.

Activităţile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi.